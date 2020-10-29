Kayode: "Hatalardan ders çıkarmak lazım"

Sivasspor'da Kayode, Maccabi Tel Aviv maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Kayode: 'Hatalardan ders çıkarmak lazım'
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29 Ekim 2020 23:13
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrasında konuştu.

Her şeyi yapmalarına rağmen kaybettiklerini söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Çok zor bir maçtı, elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamak adına çalışmamız lazım." dedi.
Hatalardan ders çıkarmalarının kritik olduğunu belirten golcü futbolcu, "İsrail Ligi'nde de daha önce Maccabi'ye gol attım.

Konsantrasyonum daha yüksekti onlara karşı. Önümüzdeki maçlarda daha çok odaklanmak, daha çok gol atmak istiyorum. Hatalardan ders çıkarmazsak, başarılı olamayız." ifadelerini kullandı.

 



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