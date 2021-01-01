Kawhi, "beklenenden daha hızlı" toparlanıyor!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın çapraz bağ sakatlığından iyileşme sürecinde, beklenden daha hızlı ilerleme kaydettiği bildirildi.



Clippers ekibi 2021-22 sezonunun çoğunda Leonard'ın oynamamasını beklese de, son bilgiler süperstar oyuncunun toparlanma konusunda daha hızlı ilerleme kaydetmiş olabileceğini gösterdi.



2020-21 sezonu playofflarının ikinci turunda yaşadığı kısmen yırtık çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinde bulunan Kawhi, geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki sezon geri dönmeyi umduğunu söylemişti.



Sports Illustrated'dan Farbod Esnaashari, Leonard'ın durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Kawhi Leonard bu sezon uzun bir süre parkelerden uzak kalabilir, ancak hiç oynamaması gibi bir durum yok. Birden fazla kaynak, şu an itibariyle Kawhi Leonard'ın çapraz bağ sakatlığı rehabilitasyonunda beklenenden daha hızlı ilerleme kaydettiğini ortaya koydu."



"BİR ŞEYLER SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"



Esnaashari ayrıca, Kawhi için en ideal senaryonun "Nisan veya Mayıs aylarında antrenmana dönüşü" olabileceğini kaydetti:



"Lig kaynakları, bu zaman çerçevesinde bir geri dönüş umudu olduğunu belirtseler de, şu anda bir şeyler söylemek için çok erken. Ekiptekiler Kawhi Leonard'ın kaydettiği ilerlemeden oldukça etkilenmiş durumdalar, ancak herhangi bir geri dönüşüne hala çok zaman olduğunu da tamamen anlıyorlar."



13 Temmuz'da ameliyat olan Leonard'ın iyileşmesi iyi gidiyor gibi görünse de, yıldız oyuncunun dönmek için acele etmesi beklenmiyor. Genellikle, sporcuların bu tür sakatlıklardan tamamen kurtulmak için 8-9 aya ihtiyaçları olduğu biliniyor.



Mevcut rapora rağmen Clippers, Leonard için net bir dönüş tarihi sunmamıştı. Leonard, geçen yıl LA kadrosunda maç başına 24.8 sayı, 6.5 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



