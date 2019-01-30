Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında karşılaşacak Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00'da başladı ve bir buçuk saate yakın sürdü.Antrenmana hafif ağrıları bulunan oyuncularımız Mahmoud Trezeguet, Mbaye Diagne ve izinli olan Olivier Veigneau katılmadılar.Öte yandan Mbaye Diagne bu maçta cezalı durumda.Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.