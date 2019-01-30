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Kasımpaşa'da Diagne ve Trezeguet antrenmana çıkmadı

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, Mahmoud Trezeguet ve Olivier Veigneau son antremana katılmadı.

Kaynak: Sporx.com
Kasımpaşa'da Diagne ve Trezeguet antrenmana çıkmadı
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30 Ocak 2019 14:04
Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında karşılaşacak Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00'da başladı ve bir buçuk saate yakın sürdü.

Antrenmana hafif ağrıları bulunan oyuncularımız Mahmoud Trezeguet, Mbaye Diagne ve izinli olan Olivier Veigneau katılmadılar.

Öte yandan Mbaye Diagne bu maçta cezalı durumda.

Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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