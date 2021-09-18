Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11

Eysseric, Varga'nın sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında sahaya çıkmasının zor olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik alan, bir maçı da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya 5 puanla 13. sırada girdi.Kasımpaşa'daKonuk ekip Trabzonspor'da Trondsen ve Djaniny, sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa karşısında sahada olamayacak isimler.Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Evren, Sadiku, Travník, Yusuf, Hajra, Umut, JorgensenUğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, CorneliusSüper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul'da yapacakları müsabakayla 25. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.