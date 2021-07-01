Kasımpaşa, Almanya'dan transfer yaptı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Almanya 3. Futbol Ligi temsilcisi MSV Duisburg'tan Ahmet Engin'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'in sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Ahmet Engin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'in sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Ahmet Engin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı.