SÖMESTR TURNUVASI YAPILACAK

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, taraftarın desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.Ara transfer döneminde rakiplerinin kadrolarını güçlendirdiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadık ancak en büyük avantajımız takım ruhu. Yıllardır bir arada oynayan genç oyuncularımızın kazanma arzuları bizim için çok önemli" diye konuştu.Gençlerin lige alıştığını, Van maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Mesut Toros, "Umarım taraftarımızla birlikte maçı kazanmayı hak eden taraf biz oluruz" yorumu yaptı. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı forvet Battal forma giyemeyecek. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan santrfor Hakan'ın durumu maç günü netleşecek. Van Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için "Hatıra bileti" bastıran yeşil-kırmızılılar, Atatürk Stadı'na 15 bin taraftar çekmeyi hedefliyor.Karşıyaka, U13 Sömestr Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Karşıyaka'nın 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği turnuvaya Akhisar Belediyespor, Altay, Bergama Belediyespor, Bucaspor, Göztepe, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Menemen Belediyespor katılacak. İki grupta 8 takımın mücadele edeceği turnuvanın grup karşılaşmaları Selçuk Yaşar Tesisleri'nde final ve sıralama maçları ise Karşıyaka Efsaneleri Spor Tesisleri'nde oynanacak.