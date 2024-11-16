Karşıyaka, evinde farklı galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, Yalavoaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 104-81 skorla yendi.



Karışlamaya Karşıyaka hızlı hızlı başladı. Karşılıklı sayıların hakim olduğunu ve kıyası mücadelenin oluştuğu ilk periyodu Karşıyaka 34-25 önde tamamladı.



Karşıyaka, ikinci periyodun 6. dakikasında rakibiyle arasındaki skor farkını 20'ye çıkardı: 54-34. Yalovaspor Basketbol son dakikalarda Akif Egemen Güven, Krampelj ve Sherfıeld'ın elde ettiği 6 sayıyla skordaki farkı eritemedi. Karşıyaka farkı 24'de çıkarak devreye 64-40 üstünlükle girdi.



Üçüncü periyotta Karşıyaka skor farkını korudu. Russell, Jefferson, Kenan Sipahi ve Jefferson attığı 3 sayılık atışlarla Karşıyaka periyodu 92-61 skorla tamamladı.



Son 5 dakikasında karşılıklı sayıların alındığı müsabakayı Karşıyaka, 104-81 kazandı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu



Karşıyaka: Kenan Sipahi 13, McCollum 13, Jefferson 15, Webb 15, Boutsiele 9, Russell 17, Thomas Akyazılı, Mert Celep, Muhsin Yaşar 9, Mehmet Efe Demirel 2, Hakan Sayılı, Dermott 11, Mert Celep



Yalovaspor Basketbol: McConico 20, Johnson 16, Kadir Bayram 4, Peterka, Sherfield 12, Clark, Krampelj 9, Boran Güler 5, Egemen Güven 15, Ege Özçelik



1. Periyot: 34-25



Devre: 64-40



3. Periyot: 92-61



