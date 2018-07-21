Kardemir Karabükspor'da çifte transfer

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu İbrahim Kaş ve kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme imzaladı.Kardemir Karabükspor'un Erzurum'da kamp yaptığı otele gelen 32 yaşındaki defans oyuncusu İbrahim Kaş, 1 yıllık sözleşmeye imza atarken, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen 22 yaşındaki kaleci Yavuz Aygün ile de 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Öztürk ve Mustafa Kemal Benlioğlu'nun da katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Kaş, Karabük'ün doğduğu yer olduğunu belirterek,dedi.Genç kaleci Yavuz Aygün ise,diye konuştu.