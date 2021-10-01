Karagümrük'te hedef Avrupa Kupaları

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir'i 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'te hedef Avrupa Kupaları
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01 Ekim 2021 23:05
Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, futbolcuların istekli ve coşkulu oyununun galibiyeti getirdiğini söyledi.

Canel, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenildiklerini hatırlatan Canel, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün kazanmak güzel. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı boyunca oyunun bütün hakimiyeti bizdeydi. Oyuncularımız istekli ve coşkulu olunca, maçın şekli de çok farklı oluyor. İkinci yarı biraz düşer gibi olduk ama gidişatı istediğimiz gibi tuttuk. Buna rağmen 2 tane net pozisyonumuz var. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedefe doğru her hafta üzerine koyarak ilerleyip, başarmak istiyoruz." diye konuştu.

Sezon sonu hedefleriyle ilgili görüşlerini aktaran Canel, "Hedefimiz, lige renk katmak ve Avrupa kupalarına katılmak." ifadelerini kullandı.


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