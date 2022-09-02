Karagümrük, Sivas'ta puan arıyor!

VavaCars Fatih Karagümrük, Sivasspor'a konuk olacak.

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Karagümrük, Sivas'ta puan arıyor!
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02 Eylül 2022 16:00
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen ve sezona iki mağlubiyetle başlayan Fatih Karagümrük, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmişti. İlk dört haftayı ikişer beraberlik ve mağlubiyetle kapatan Sivasspor'un ise iki puanı bulunuyor.

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