Karagümrük, Sivas'ta puan arıyor!

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.



Ligde bir haftayı bay geçen ve sezona iki mağlubiyetle başlayan Fatih Karagümrük, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmişti. İlk dört haftayı ikişer beraberlik ve mağlubiyetle kapatan Sivasspor'un ise iki puanı bulunuyor.





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