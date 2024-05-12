KARAGÜMRÜK - GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 13 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla ligin 2. sırasında yer alıyor. Bu sezon sahasında puan kaybetmeyen Galatasaray, taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü yenerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE









GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.



Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Ceccherini, Biraschi, Levent, Shukurov, Mendes, Feghouli, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın







GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, bu maçta görev yapamayacak.Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor.Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek.İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı.Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.