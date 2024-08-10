Kaan Kigen Özbilen, yarışı tamamlayamadı

Atletizm erkekler maratonda milli atlet Kaan Kigen Özbilen, yarışı tamamlayamadı. Etiyopyalı Tamirat Tola, olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya ulaştı.

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Kaan Kigen Özbilen, yarışı tamamlayamadı
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10 Ağustos 2024 14:14
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler maratonda Kaan Kigen Özbilen, yarışı bitirmedi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides'de atletizm erkekler maratonun finali gerçekleştirildi.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, yarışı tamamlayamadı. Bu disiplinde Etiyopyalı Tamirat Tola, 2.06.26'lık derecesiyle, Pekin 2008'de Kenyalı Samuel Kamau Wanjiru'ya ait (2.06.32) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya ulaştı.

Belçikalı Bashir Abdi 2.06.47'lik derecesiyle gümüş, Kenyalı Benson Kipruto 2.07.00'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

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