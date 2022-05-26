Juventus ve Arsenal arasında Morata yarışı

Juventus'un, Alvaro Morata'nın 35 milyon euro'luk satın alma maddesini düşürmeye çalıştığı, İspanyol golcü için Arsenal'in de devreye girdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus ve Arsenal arasında Morata yarışı
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26 Mayıs 2022 18:53
Juventus, Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata için transfer Arsenal ile transfer yarışına girdi.

AS'ta yer alan habere göre, kulübün bütçesini düşürmek isteyen Juventus, Morata'nın kiralık sözleşmesindeki 35 milyon euro'luk satın alma maddesini düşürmeye çalışıyor. Haberde, İspanyol golcü için Juventus'un yanı sıra Arsenal'in de devreye girdiği belirtildi.

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 35 maçta sahaya çıkan Morata, 9 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 29 yaşındaki golcünün Atletico Madrid ile sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor.

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