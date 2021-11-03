Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, sahasında ağırladığı Zenit'i 4-2'lik skorla mağlup etti. İşte Juventus-Zenit mücadelesinin detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız!
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03 Kasım 2021 00:51
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus kendi sahasında Zenit'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11. dakikada ve 58. dakikada penaltıdan Dybala, 73. dakikada Chiesa ve 82. dakikada Morata kaydetti. Konuk ekip Zenit'in tek gollerini ise 26. dakikada kendi kalesine Bonucci ve 90+2. dakikada Azmoun attı.

SON 16'YI GARANTİLEDİ

Bu sonucun ardından Juventus, grupta puanını 12'ye yükseltti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. Konuk ekip Zenit ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında Juventus, Chelsea deplasmanına konuk olacak. Zenit ise Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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