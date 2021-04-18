Juventus, Bergamo'da 21 yıl sonra yıkıldı!

Juventus, Malinovsky'nin 87. dakikada gelen golüyle Atalanta'ya mağlup oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Bergamo'da 21 yıl sonra yıkıldı!
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18 Nisan 2021 17:53
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta ile Juventus karşı karşıya geldi. Gewiss Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 1-0'lık skorla kazandı.

Atalanta'ya galiiyeti getiren golü 87. dakikada Ruslan Malinovsky attı.

Atalanta bu galibiyetle birlikte 21 yılı aşkın süre sonrası Juventus'u mağlup etmeyi başardı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Atalanta 64 puanla 3. sıraya yükseldi. Juventus ise 62 puanda kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Juventus ise Parma'yı ağırlayacak.



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