Jürgen Klopp, gözyaşlarını tutamadı!

DALGLISH İÇİN; GERRARD İÇİN

Menajeri, 30 yıl sonra kulübe kazandırdığı şampiyonluğun ardından duygularını aktarırken gözyaşlarını tutamadı.Premier Lig'de şampiyon olan ilk Alman hoca olan Klopp, Sky Sports yayınına katıldı ve görüşlerini aktardı.Çok önemli bir zafer yaşadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Şu anda kutlama yapmak önemli çünkü bu anlar unutulmaz. Sezondan birçok anımız vardı ve şimdi kutlama fotoğraflarımız olacak. Herkes için yaşadığımız bugünler zor ancak yine de bir araya gelmek zorundaydık, çocuklar da maçı birlikte izledi." dedi.Oldukça duygulandığını belirten Klopp,"Kenny Dalglish'in bizi nasıl desteklediğini biliyorum, bu şampiyonluk onun için. 30 yıl bekledi, ayrıca Gerrard için, o da çok bekledi." dedi ve gözyaşlarını tutamayarak yayından ayrıldı.