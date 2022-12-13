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Jose Mourinho'ya sürpriz teklif; "Ülkenin başına geç"

Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Fernando Santos'un yerine getirmeyi düşündüğü isimlerin başında geliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jose Mourinho'ya sürpriz teklif; 'Ülkenin başına geç'
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13 Aralık 2022 12:52
2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un yerine düşünülen isim belli oldu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için 1 numaraya Jose Mourinho'nun ismini yazdı. Haberde, Jose Mourinho'ya hem Portekiz hem Roma'yı çalıştırma teklifini de iletileceği belirtilirken, Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligin ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, şu ana kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı.



 
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