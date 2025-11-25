Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax, Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı. Amsterdam'da oynan maçı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.



Benfica'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.



Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyeti alan Benfica, puanını 3 yaptı. Ajax bu haftayı da puansız son sırada kapattı.



Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica, Napoli'yi ağırlayacak. Ajax, Azerbaycan'da Karabağ'ın konuğu olacak.



