Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax, Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı. Amsterdam'da oynan maçı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.
Benfica'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.
Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyeti alan Benfica, puanını 3 yaptı. Ajax bu haftayı da puansız son sırada kapattı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica, Napoli'yi ağırlayacak. Ajax, Azerbaycan'da Karabağ'ın konuğu olacak.
