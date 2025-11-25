25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-063'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
2-057'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-266'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-265'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-061'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-066'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-161'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Jose Mourinho'lu Benfica, Devler Ligi'nde siftah dedi!

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Ajax'ı 2-0 mağlup etti.

calendar 25 Kasım 2025 22:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'lu Benfica, Devler Ligi'nde siftah dedi!
Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax, Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı. Amsterdam'da oynan maçı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.

Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyeti alan Benfica, puanını 3 yaptı. Ajax bu haftayı da puansız son sırada kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica, Napoli'yi ağırlayacak. Ajax, Azerbaycan'da Karabağ'ın konuğu olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
