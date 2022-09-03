Jordi Alba: "Modric'i Barça'da isterdim"

Barcelona'nın İspanyol sol beki Jordi Alba, katıldığı bir canlı yayında Katalan devinde görmek istediği oyuncuyu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jordi Alba: 'Modric'i Barça'da isterdim'
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03 Eylül 2022 17:40
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Jordi Alba,katalan devinde görmek istediği oyuncuyu açıkladı.

Alba, 'Başka takımda oynayan ve beğendiğiniz bir oyuncu var mı?' sorusuna "Luka Modric" cevabını verdi.

İspanyol oyuncu, 'Elinizde imkan olsaydı Barcelona'ya kimi alırdınız? sorusuna ise "Kesinlikle Luka Modric'i alırdım. Onu gerçekten seviyorum" açıklamasını yaptı.

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