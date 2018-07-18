John Wall: "Final yolumuz açık"

Washington Wizards'ın yıldızı John Wall, ABD Milli Takım kampında yeni sezona dair görüşlerini anlattı.



"Bence, bu sene daha iyi bir takımımız var." diyerek sözlerine başlayan Wall, "LeBron James resimden çıkınca Doğu'da işler herkese daha açık hale geldi. Son 2 sezonda çok daha iyi iş çıkarabilirdik ama sakatlıklar bizim yolumuzu tıkadı. 8. sıraya kadar düşmek, Toronto gibi iyi bir takımla oynamak yolumuzu kapattı. Eğer, formda olsaydık Toronto'yu eleyebilrdik. Ancak, o anki formlarıyla birlikte bizden daha iyi takımdılar." ifadelerini kullandı.



Bir önceki sezon Boston Celtics'e 7 maçta elendikleri seri hatırlatılan Wall, "O seriyi kazanacağımızı, kazanmamız gerektiğini hissetmiştim. Ancak, onlar bizden daha iyi çıktı." yorumunu yaptı.



"BENCE BU SENE İHTİYAÇLARIMIZI HALLETTİK"



Bu sezon kendini fiziksel olarak harika hissettiğini söyleyen Wall, "Fiziksel olarak harika durumdayım. Bu sezon bu nedenle daha iyi bir takım olacağız. Ligde bazı şeyleri doğru yapmanız gerekiyor. Atletik uzunlarınız olmalı, benchten skor üreten biri gelmeli, bu tarz bell ihtiyaçlar var. Bence bu sene bunları hallettik." diyerek sözlerini sürdürdü.



Takıma katılan isimlerden mutlu olduğunu söyleyen All-Star guard, "Jeff Green, çok atletik ve esnek bir oyuncu. 1'den 4'e kadar herkesi savunabiliyor. Cleveland ile oynarken beni savunmuştu." dedi.



"HOWARD'I BU TAKIMA ADAPTE ETMELİYİM"



Dwight Howard hakkında ise Wall, "Her şey iyi giderse, herkes mutlu olur. Herkes burada olmak ister. Fakat, bazı şyler zorlu giderse, bunları çözmek zorundasınız. Çözümü de sizinle birlikte yanyana savaşan kardeşlerinizle bulmalısınız. Biliyorsunuz, birçok takımda oynadı. Eski takım arkadaşları onunla ilgili bazı iyi şeyler, bazı kötü şeyler söyledi. Fakat, bu takımın oyun kurucusu ve lideri olarak, onu takımımıza adapte etmeliyim. Burada rahat etmeli ve en iyi performansını ortaya çıkarmalıyım." diyerek sözlerini noktaladı.



