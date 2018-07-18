Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

John Wall: "Final yolumuz açık"

John Wall, LeBron James'in gidişiyle birlikte Doğu'da her takıma final yolunun açıldığını söyledi.

Washington Wizards'ın yıldızı John Wall, ABD Milli Takım kampında yeni sezona dair görüşlerini anlattı.

"Bence, bu sene daha iyi bir takımımız var." diyerek sözlerine başlayan Wall, "LeBron James resimden çıkınca Doğu'da işler herkese daha açık hale geldi. Son 2 sezonda çok daha iyi iş çıkarabilirdik ama sakatlıklar bizim yolumuzu tıkadı. 8. sıraya kadar düşmek, Toronto gibi iyi bir takımla oynamak yolumuzu kapattı. Eğer, formda olsaydık Toronto'yu eleyebilrdik. Ancak, o anki formlarıyla birlikte bizden daha iyi takımdılar." ifadelerini kullandı.

Bir önceki sezon Boston Celtics'e 7 maçta elendikleri seri hatırlatılan Wall, "O seriyi kazanacağımızı, kazanmamız gerektiğini hissetmiştim. Ancak, onlar bizden daha iyi çıktı." yorumunu yaptı.

"BENCE BU SENE İHTİYAÇLARIMIZI HALLETTİK"

Bu sezon kendini fiziksel olarak harika hissettiğini söyleyen Wall, "Fiziksel olarak harika durumdayım. Bu sezon bu nedenle daha iyi bir takım olacağız. Ligde bazı şeyleri doğru yapmanız gerekiyor. Atletik uzunlarınız olmalı, benchten skor üreten biri gelmeli, bu tarz bell ihtiyaçlar var. Bence bu sene bunları hallettik." diyerek sözlerini sürdürdü.

Takıma katılan isimlerden mutlu olduğunu söyleyen All-Star guard, "Jeff Green, çok atletik ve esnek bir oyuncu. 1'den 4'e kadar herkesi savunabiliyor. Cleveland ile oynarken beni savunmuştu." dedi.

"HOWARD'I BU TAKIMA ADAPTE ETMELİYİM"

Dwight Howard hakkında ise Wall, "Her şey iyi giderse, herkes mutlu olur. Herkes burada olmak ister. Fakat, bazı şyler zorlu giderse, bunları çözmek zorundasınız. Çözümü de sizinle birlikte yanyana savaşan kardeşlerinizle bulmalısınız. Biliyorsunuz, birçok takımda oynadı. Eski takım arkadaşları onunla ilgili bazı iyi şeyler, bazı kötü şeyler söyledi. Fakat, bu takımın oyun kurucusu ve lideri olarak, onu takımımıza adapte etmeliyim. Burada rahat etmeli ve en iyi performansını ortaya çıkarmalıyım." diyerek sözlerini noktaladı.


En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Isaiah Thomas, gelecek sezonda kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını düşünüyor.
Patrick McCaw sınırlı bir serbest oyuncu olmaya devam ediyor, ancak Golden State Warriors'ın 1,74 milyon dolarlık niteleyici teklifini kabul ederek yeniden imza atması bekleniyor.
Dwyane Wade, NBA kariyerine 2018-19 sezonunda devam edip etmeyeceği konusunda halen kararsız.
Carmelo Anthony, Atlanta Hawks ile yaptığı 27,9 milyon dolarlık sözleşmesinin ödenmesini ve serbest kalmayı kabul etti.
Houston Rockets'ın bir forvet savunmacı araştırdığı ve Kent Bazemore ile ilgilendikleri açıklandı.
Kobe Bryant, hücum oyunlarının benzerliklerini gördükten sonra, Los Angeles Lakers'ın önceki yaz Jayson Tatum'ı neden draft etmediğini sordu.
Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, yakın zamanda çıkacak olan otobiyografisi "Steven Adams: My Life, My Fight"ta, ergenlik yıllarında yaşadığı depresyonu ve özellikle küçük yaşta babasını kaybettikten sonra yaşadığı sıkıntıyı kaleme aldı.
NBA sonunda Las Vegas'ta bir franchise olabilir mi? Kevin Durant, James Harden ve Paul George dahil olmak üzere birçok NBA oyuncusu, geçen hafta ABD Milli takımı minikampında bu fikre destek verdi.
Toronto Raptors'ın, kadrosundaki 14. boş adam yerine Greg Monroe'yu düşündüğü iddia edildi.
Carmelo Anthony'nin önümüzdeki günlerde yeni durağı olması beklenen Houston Rockets'ta, oyuncuların Melo'nun gelişinden dolayı oldukça memnun oldukları iddia edildi.
Bir Batı Konferansı oyuncusu, LeBron'un Lakers'tan ziyade Los Angeles şehriyle anlaştığını iddia etti.
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takımın yeni yıldızı Kawhi Leonard ile yakın dönemindeki takası sonrası ilk kez görüşmesinden bahsetti.
LeBron James, Los Angeles Lakers'a katılması sonrası, ilk kez bu konuyla ilgili konuştu.
Houston Rockets, Clint Capela ile beş yıllığı 90 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamayı kabul etti.
Kevin Durant, Golden State'in bu yaz DeMarcus Cousins'i almasına karşı çıkan taraftarlardan, medyadan ve muhaliflerden gelen yorumlara şaşırmadığını söyledi.
Carmelo Anthony, altıncı adam rolünü ne zaman kabul edeceğini "sadece kendisinin bildiğini" söyledi.
Memphis Grizzlies yıldızı Mike Conley, geçtiğimiz Ocak ayında topuğundan geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü ABD Milli takımının mini kampına katılamamasına rağmen, Eylül ayındaki antrenman kampına hazır olacağını ve daha iyi olduğunu söyledi.
Miami Heat başkanı Pat Riley, şu anda serbest oyuncu konumunda olan Dwyane Wade'in hangi takıma katılacağına dair kararını vermesini bekleyeceklerini söyledi.
Toronto Raptors guardı Kyle Lowry, hem eski takım arkadaşı hem de dostu DeMar DeRozan'ın San Antonio Spurs'e takaslanması hakkında sorulara yanıt vermedi.
Serbest guard Devin Harris'in, Dallas Mavericks ile bir yıllık anlaşma imzalamayı kabul ettiği açıklandı.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal