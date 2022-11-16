John Mcginn: "Türkiye'yi tebrik ederim"

İskoçyalı futbolcu John Mcginn, Milli Takımımıza mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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John Mcginn: 'Türkiye'yi tebrik ederim'
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16 Kasım 2022 23:25
İskoçyalı futbolcu John Mcginn, Milli Takımımıza mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

John Mcginn yaptığı açıklamada, "Her zaman gurur duyuyorum ülke formamı giydiğim için. Gol attım. Güzel bir deneyimdi." dedi.

Mcginn ayrıca, "Türkiye'nin daha önce gelmediğimiz bir yerine geldik. Dostane ve çok güzel bir maç oldu. Türkiye'yi tebrik ederim." şeklinde konuştu.

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