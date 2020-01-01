Joe Harris'in tekrar Nets'le anlaşması bekleniyor

Brooklyn Nets guardı Joe Harris'in, serbest oyuncu döneminde Nets ile yeniden anlaşma yapması beklendiği açıklandı.



Sınırsız bir serbest oyuncu olan Harris'in, Nets'te uzun süre kalmasının beklendiği belirtildi.



SNY'den Ian Begley'e göre Harris'in, 20 Kasım Cuma günü serbest oyuncu dönemi başladığında, Brooklyn ile yeni, çok yıllı bir anlaşma imzalaması bekleniyor:



"SNY kaynakları, Hawks'ın NBA'deki en iyi şutörlerden biri olan Joe Harris ile ilgilenecek birçok takım arasında olduğunu belirten birçok haberi doğruladı. Hornets da kaynaklara göre bu listede yer alıyor.



Hawks ve Hornets'ten gelen bu yoğun ilgiye rağmen, Harris'in serbest oyuncu dönemini izleyen ekipler, kendisinin Brooklyn ile çok yıllı bir anlaşma imzalayacağına inanıyorlar.



İki yönetici, Harris pazarını yılda 16-20 milyon dolar arasında tuttu. Harris'e ilgi duyan ekipler, Brooklyn'den tam dört yıllık bir kontrat almasını bekliyor.



İşler değişirse ve Harris'in pazarı beklenenden düşük olursa, Knicks'in de ilgisi olacak. Ama bu pek olası değil."



Kevin Durant ve Kyrie Irving'in sağlıklı bir şekilde kadroya geri dönmesiyle, Nets'in gelecek sezon şampiyonluk yarışmasında yer alması bekleniyor.



