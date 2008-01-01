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Joe Dumars, Kings ofisini yönetmek istemiyor

Sacramento Kings'in bir genel menajer arayışına başladığı ve işe alınan kişinin Joe Dumars'a değil, takım sahibi Vivek Ranadive'e doğrudan rapor vereceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in bir genel menajer arayışına başladığı ve işe alınan kişinin Joe Dumars'a değil, takım sahibi Vivek Ranadive'e doğrudan rapor vereceği açıklandı.

The Athletic'den Shams Charania ve Sam Amick'e göre, Dumars'ın uzun vadeli basketbol operasyonları başkanı olma konusunda hiçbir arzusu olmadığı ve arama sürecinde aday olmayacağı kaydedildi. Dumars'ın, Ranadive ile birlikte adaylarla mülakat yapacağı tahmin ediliyor.

Kings'in arama sırasında, lider olarak Sportsology'den Mike Forde'u tutmaları bekleniyor.

Scott Perry, Mark Hughes ve Trent Redden da aday olarak gösterilen isimler arasında yer alıyor.


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