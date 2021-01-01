Jean Todt: 'Lewis ve Mercedes, Schumi ve Ferrari'den daha ezici'

FIA Başkanı Jean Todt, Lewis Hamilton ve Mercedes-AMG'nin dominasyonunun Michael Schumacher ile Ferrari dominasyonunun ötesine geçtiğini söyledi.



Ferrari ve Michael Schumacher, 1999-2004 arasında 6 yıl üst üste takımlar şampiyonluğu kazandı. Schumacher ise bu 6 yılın son 5'inde üst üste şampiyon oldu. Mercedes ise 2014-2020 arasındaki 7 yılda çifte şampiyonluklar yaşadı. Hamilton bu 7 yılın 6'sında, Nico Rosberg ise 1'inde şampiyon oldu.



Bu iki dönem hakkında konuşan Jean Todt, "İki farklı karakterden ve iki farklı içerikten bahsediyoruz. Tek karşılaştırabileceğimiz nokta şampiyonluk sayıları olabilir. Bence Mercedes çok daha iyi organize edilmiş bir ekip ve çok yetenekli pilot kadrolarıyla çalıştılar. Öte yandan farklı bir mentaliteye, farklı bir yaklaşıma sahip olan İtalyan bir takım var. Onlar da çok iyi yapılandı, çok iyi organize oldu ve Michael Schumacher gibi harika bir sürücüye sahipti." dedi.



"LEWIS VE MERCEDES DAHA EZİCİ"



Jean Todt, "Lewis Hamilton ve Mercedes'in dominasyonu, benim de içinde bulunduğum Ferrari ve Michael Schumacher'in dominasyonundan daha eziciydi. Haklarını verelim, araçları çok iyi. Lewis Hamilton, seon 2 sezonda katıldığı tüm yarışlardan puan aldı. Bu inanılmaz bir başarı. Lewis Hamilton, bir pilot olarak hiç hata yapmıyor. Mercedes ve Lewis inanılmaz bir başarı formülü." ifadelerini kullandı.



"MERCEDES, MAKİNEYE EN YAKIN TAKIM"



"Mercedes'ten çok etkileniyorum, bu sezondan önce bu his bende uyandı." diyerke sözlerini sürdüren Jean Todt, "Devamlılıkları ve sürekli olarak kendilerini yenilemeleri inanılmaz. Makine gibi olan bir sporcu ya da takım yoktur. Ancak, dünya sporlarından 'makine' tabirine en yakın takım Mercedes. Takım ruhu ve başarı azimleri müthiş." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"HER ZAMAN ÖNCE TAKIM DİYOR"



Jean Todt, "Lewis, ne zaman başarıları hakkında soru sorulsa, öncelikle takımı anlatıyor ve başarının onlara ait olduğunu söylüyor. Bu takdir edilesi bir duruş. Lewis'in kırdığı rekorlardan çok, bu harika duruşundan etkileniyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.



