Jayce Johnson, Manisa Basket'te

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-290'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-190'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
0-025'
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
0-010'
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
1-09'
31 Ağustos
Paris FC-Metz
0-09'
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-040'
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-065'
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
0-025'
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-025'
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-125'
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
1-1DA
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
0-1DA
31 Ağustos
Tondela-Estoril
0-1DA
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-021'
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Jayce Johnson, Manisa Basket'te

Basketbol Süper Ligi'nin Ege temsilcilerinden olan Manisa Basket, pivot Jayce Jonhson'u kadrosuna kattı.

31 Ağustos 2025 17:20
Haber: DHA
Jayce Johnson, Manisa Basket'te






Basketbol Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket, pivot Jayce Johnson ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, pota altındaki gücünü artırmak için Amerikalı uzun forvet, pivot Jayce Johnson ile anlaşmaya vardı. 1997 doğumlu ve 2.13 metre boyundaki Johnson, kariyerine ABD'de Utah ve Marquette üniversitelerinde başladı. Kolej yıllarında ribaunt gücü ve savunmadaki etkili performansıyla dikkat çeken oyuncu profesyonel kariyerinde Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giydi ve Romanya, İtalya liglerinde, özellikle boyalı alandaki hakimiyeti ve blok tehditleriyle yüksek perfomansına devam etti. Geçtiğimiz sezon oynadığı takımda hem ribaund liderliği hem de pota altındaki sertliğiyle ön plana çıkan Johnson, aynı zamanda enerjisi ve mücadeleci karakteriyle de takımlarına büyük katkılar sağladı. Manisa Basket formasıyla yeni bir sayfa açacak olan Jayce Johnson'ın, pota altında takımımıza güç ve derinlik katacağına inanıyoruz"
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
