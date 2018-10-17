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Jasikevicius: "Disiplin, galibiyeti getirdi"

Anadolu Efes'i 93-79 mağlup eden Zallgiris Kaunas'ta başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Jasikevicius: 'Disiplin, galibiyeti getirdi'
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17 Ekim 2018 23:13
Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes'i 93-79 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı.

Sarunas Jasikevicius kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İşte Sarunas Jasikevicius'in açıklamaları;

''İyi bir basketbol oynayarak kazandık. İkinci ve üçüncü çeyrekte iyi oyun sergiledik. Yapmak istediğimiz şeyleri yaptık. Disiplinli oynadık. Bu da bize galibiyeti getirdi. Dördüncü çeyrekte defansta hatalar yaptık ve oyunu kontrol edebilecek oyuncuyu bulmakta zorlandık. Genel itibariyle iyi bir maç çıkardık'' diye konuştu.

 

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