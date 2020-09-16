Jailson transferinden beklenen rakam: 4.5 milyon euro

2018-2019 yazında Brezilya ekibi Gremio'dan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen Jailson vedaya hazırlanıyor.

Jailson transferinden beklenen rakam: 4.5 milyon euro
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16 Eylül 2020 11:25
Başta Çin ekipleri olmak üzere birçok takımla transfer görüşmesi yapan Sambacı iki gündür yapılan idmanlarda da yer almıyor.

Yönetim ve teknik heyetin izni dahilinde kulüplerle pazarlık yapan 25 yaşındaki oyuncunun artık ayrılık için geri sayıma geçtiği öğrenildi. Ali Koç ve kurmayları, Jailson'dan en az 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.



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