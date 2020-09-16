Jailson transferinden beklenen rakam: 4.5 milyon euro

Başta Çin ekipleri olmak üzere birçok takımla transfer görüşmesi yapan Sambacı iki gündür yapılan idmanlarda da yer almıyor.



Yönetim ve teknik heyetin izni dahilinde kulüplerle pazarlık yapan 25 yaşındaki oyuncunun artık ayrılık için geri sayıma geçtiği öğrenildi. Ali Koç ve kurmayları, Jailson'dan en az 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.



