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Jailson: "Gol senin içindi, huzur içinde yat"

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Jailson, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Jailson: 'Gol senin içindi, huzur içinde yat'
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03 Kasım 2018 02:16
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde skoru belirleyen golü kaydeden sarı-lacivertli Jailson, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden taraftar için paylaşım yaptı.

Jailson skoru 2-2'ye getiren golü maçtan önce hayatını kaybeden Koray Şener'e armağan etti.

Gol sevinci fotoğraflarını paylaşan Jailson, "Bugün tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım. Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat!" ifadelerini kullandı.



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