Jackson Muleka'ya Şenol Güneş dokunuşu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, büyük beklenti içinde olduğu Jackson Muleka ile Antalya kampında yakından ilgilenecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'ya Şenol Güneş dokunuşu
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21 Kasım 2022 11:01
Valerien Ismael'in sisteminde sağ kanat hattında görev verdiği Jackson Muleka, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in geçmesi sonrasında santrfor bölgesine geri dönmüştü.

Demokratik Kongolu futbolcudan büyük beklentisi olan Güneş, Antalya kampında oyuncusuyla yakından ilgilenecek.

Daha önce birlikte çalıştığı birçok forveti geliştirmesiyle tanınan Güneş, bu kez Muleka'yı üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

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