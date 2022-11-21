Jackson Muleka'ya Şenol Güneş dokunuşu

Valerien Ismael'in sisteminde sağ kanat hattında görev verdiği Jackson Muleka, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in geçmesi sonrasında santrfor bölgesine geri dönmüştü.
Demokratik Kongolu futbolcudan büyük beklentisi olan Güneş, Antalya kampında oyuncusuyla yakından ilgilenecek.
Daha önce birlikte çalıştığı birçok forveti geliştirmesiyle tanınan Güneş, bu kez Muleka'yı üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.
Demokratik Kongolu futbolcudan büyük beklentisi olan Güneş, Antalya kampında oyuncusuyla yakından ilgilenecek.
Daha önce birlikte çalıştığı birçok forveti geliştirmesiyle tanınan Güneş, bu kez Muleka'yı üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.
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