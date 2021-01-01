Jackson: "Günümüz oyuncuları daha yetenekli ama eskiler kadar akıllı değil"

Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, modern NBA oyuncularının kendi dönemindeki oyuncular kadar akıllı olmadığını söyledi.



Jackson, "Club Shay Shay" podcast'inde, bugün NBA'deki oyuncuların daha atletik ve yetenekli olmalarına rağmen, kendi dönemindeki oyuncuların sahip olduğu zekadan yoksun olduklarını belirtti:



"Bugünün oyuncuları kesinlikle daha atletik, şut atma ve top hakimiyeti konusunda daha yetenekli ve daha çok yönlüler. Lakin, eski oyuncular kadar akıllı değiller.



Şahsen ben, atletizme, çabukluğa ve patlayıcılığa sahip olmadığım için sahadaki herkesten daha akıllı olmak zorundaydım. Oyunu 7-8 yaşında çalışmaya başlamıştım ve beni hangi duruma sokarsanız sokun, nasıl karşılık vereceğimi biliyordum. Bu her zaman cevabı verebildiğim anlamına gelmiyordu ama cevabın ne olduğunu biliyordum.



Şimdiki adamlar çok atletik, oldukça patlayıcı ve çok hızlı oldukları için, bizim çocukken yaptığımızın aksine zekaya dayalı bir oyun geliştirme ihtiyacı duymadıklarını düşünüyorum. Basketbolcu olarak çıktıkları seviyeyi takdir etmek gerek, ancak yetenekle zekayı da eşleştirmeniz gerekiyor."



