J.R. Smith, resmi olarak Lakers'a imzayı attı!

J.R. Smith'in, resmi olarak Los Angeles Lakers'a imzayı attığı açıklandı.



Lakers, NBA'in sezon devamı kurallarına göre izin verilen ilk gün, yedek oyuncu olarak Smith'in uzun zamandır beklenen imzasını açıkladı.



Smith, Lakers'ın geçtiğimiz hafta ailevi nedenlerden ötürü Orlando'daki sezonun devamına katılmama kararı alan Avery Bradley'in yerine geçti.



34 yaşındaki Smith, Kasım 2018'den beri NBA'de oynamamıştı, ancak 2013 yılında Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı ve James'in uzun zamandır güvenilir bir takım arkadaşı olduğu biliniyor. Cleveland Cavaliers ile dört yıl oynayan J.R., 2016'da LeBron ile bir şampiyonluk kazanmış ve arka arkaya dört NBA Finaline ulaşmıştı.



Smith, Lakers Şubat ayında Dion Waiters'ı kadrosuna katmadan önce, takımla bir antrenmana çıkmıştı. J.R., playoff kariyerinde %37 ile bulduğu 288 üçlük isabetiyle, bu alanda dokuzuncu sırada yer alıyor ve NBA Finalleri tarihindeki üçlük isabetleri sıralamasında ise dördüncü sırada bulunuyor.



YENİ BİR NUMARA GİYECEK



J.R., Lakers için 21 numaralı formayı terletecek.



LeBron, J.R.'ın Los Angeles'a gelişinden dolayı heyecanını Instagram hikayesinde şöyle dile getirdi:



"Evet kardeşim! Hiç ayrılmamışız gibi devam ediyoruz."



