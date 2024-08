İzmir Fuarı ne zaman açılıyor? 2024

Türkiye'nin en eski markalarından ve İzmir'in en önemli simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93'üncü kez kapılarını açıyor. 93 yıldır ülkemizin ticari ve kültürel hafızasını barındıran önemli bir miras olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta ziyaretçilerini geleceğin kapılarını aralamaya davet ediyor. 'Teknoloji' temasıyla ve 'Zamanın Ötesine Geçiyoruz' sloganıyla düzenlenen Fuar'daki özel teknoloji alanları İzmirlilerin ilgisini çekecek.



SÜRPRİZ KONUK VAR



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu kez İzmirlileri bir sürprizin beklediğini belirterek "Tüm dünyanın yakından tanıdığı sürpriz konuğumuz resmi açılış töreninde, ayrıca farklı etkinlik ve söyleşilerde yer alacak" dedi. Sürpriz konuk 1 Eylül'de tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 2 Eylül'de ise sanatçı Okan Bayülgen ile de 'Tech Talks' etkinliği kapsamında İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki bir araya gelecek.



TEKNOLOJİ ÖZEL ALANI



Fuar'da yer alacak teknoloji özel alanında; teknokentler, organize sanayi bölgeleri, bu alanda faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları, yapay zekâdan oyun teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden robotik sistemler ve oyun teknolojilerine kadar birçok alanda çalışan firmalar ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Belediye şirketleri İZFAŞ ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliği ile girişimcilere ve startuplara ücretsiz olarak tahsis edilen alanda ise girişimciler yeni iş fikirleri ve inovatif çözümlerini sergileyecek. Fuar, teknoloji meraklılarının potansiyellerini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği bir buluşma noktası da olacak. Ziyaretçiler, Fuar akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuar konserlerinde buluşacak. Çim Konserleri'nin ilki, Fuar'ın ilk günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mert Demir ile başlayacak. Sırasıyla Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler sahne alacak. Coşku, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. Alternatif Sahne'de ise konserler 31 Ağustos'ta başlayacak. İlk akşam Pera, sonrasında ise Melis Fis, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak. Öte yandan fuarın giriş ücretleri ise tam 20 TL, öğrenci 7,5 TL olarak belirlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş çıkış yapılabilecek. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek.



HANGİ SANATÇI NE ZAMAN SAHNE ALACAK?



İzmir Fuarı 2024, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverleri unutulmaz bir etkinlik maratonuna davet ediyor. Bu yıl fuar, 30 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek. Konser takvimi ise, birbirinden ünlü sanatçıları İzmir'de dinleme fırsatını sunacak.



- 30 Ağustos: Mert Demir



- 31 Ağustos: Teoman



- 1 Eylül: Volkan Konak



- 2 Eylül: Hande Yener



- 3 Eylül: Semicenk



- 4 Eylül: Motive



- 5 Eylül: Mahsun Kırmızıgül



- 6 Eylül: Hayko Cepkin



- 7 Eylül: Derya Bedavacı



- 8 Eylül: Sakiler



- 9 Eylül: Haluk Levent



TURİZME CAN SUYU



Bu yıl teknoloji ana temasıyla yapılacak ve 9 Eylül'e kadar sürecek olan fuar öncesi İzmir otelleri oldukça hareketli. Son dönemde iş toplantılarının ve etkinliklerin yoğun olarak yapıldığı Four Points by Sheraton İzmir'in Satış ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Filiz Konukçu, "Gelen yüksek taleplere ve otelimizin doluluk oranına baktığımızda, bu sene İEF'in oldukça başarılı geçeceğini düşünüyoruz. Otelimizde ve çevre otellerde hareketlilik yaşanıyor. Doluluk oranlarımızda artış var. Four Points by Sheraton İzmir olarak fuar heyecanını keyifli bir konaklama ile yaşamak isteyen misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için hazırız" diye konuştu.

