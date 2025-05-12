Haber Tarihi: 12 Mayıs 2025 15:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 15:49

ALES/2 başvuru ekranı 2025: ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvurularının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından alınacak olan ALES/2 başvurularıyla birlikte, öğrenciler bu yılın ikinci ALES sınavı için hazırlıklarına başlayacak. Peki, 2025 ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES/2 başvurusu nasıl yapılır?

ALES/2 başvuru ekranı 2025: ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Abone Ol
2025 ALES/2 başvurularının başlayacağı tarihe kısa bir zaman kala saat ve tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Her yıl, yıl da 3 kez uygulanan ALES sınavlarıyla birlikte üniversite mezunu olan adaylar yüksek lisans yapmak için hak kazanıyor. Yılın ilk ALES sınavı sonuçlarının duyurulmasının ardından artık gözler ALES/2 başvurularında. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Haziran'da uygulanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

ALES/2 başvuru ekranı 2025: ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gündem ALES/2 başvuru ekranı 2025: ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Barcelona'da Flick'e yeni sözleşme! Barcelona Barcelona'da Flick'e yeni sözleşme!
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi
Karşıyaka'da kaptan Cenk Ahmet yok TFF 3. Lig Karşıyaka'da kaptan Cenk Ahmet yok
Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Fenerbahçe Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Sami Yusuf İstanbul Konseri Bilet Fiyatları 2025 Gündem Sami Yusuf İstanbul Konseri Bilet Fiyatları 2025
Adana Demirspor'dan Ali Yavuz Kol'un sağlık durumuna ilişkin açıklama Adana Demirspor Adana Demirspor'dan Ali Yavuz Kol'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Euro Neden Düşüyor, Düştü? (12 Mayıs 2025) Gündem Euro Neden Düşüyor, Düştü? (12 Mayıs 2025)
Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta Barcelona Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Victor Osimhen için açıklama!
2
Ali Koç ilk teması kurdu: Kolo Muani!
3
Napoli'ye 84'te büyük şok!
4
Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
5
Fenerbahçe'de 4 isimden büyük gelir beklentisi!
6
Galatasaray'da çıkış planları: Frankowski & Jakobs!
7
Livakovic'e İtalya'dan talip var!

SON HABERLER