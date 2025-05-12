ALES/2 başvuru ekranı 2025: ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2025 ALES/2 başvurularının başlayacağı tarihe kısa bir zaman kala saat ve tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Her yıl, yıl da 3 kez uygulanan ALES sınavlarıyla birlikte üniversite mezunu olan adaylar yüksek lisans yapmak için hak kazanıyor. Yılın ilk ALES sınavı sonuçlarının duyurulmasının ardından artık gözler ALES/2 başvurularında. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Haziran'da uygulanacak.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.
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