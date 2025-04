Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord nedir?

Discord'a getirilen erişim engelinin ardından kullanıcılar, platforma ne zaman yeniden erişebileceklerini öğrenmek için yoğun bir araştırma içerisine girdi. Bu meraklı bekleyiş sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuya dair önemli bir açıklama geldi. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Bir görüşme trafiği yürütülüyor. Eğer bu görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, hukuki süreçler tamamlandıktan sonra platformun yeniden açılması söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. Peki, Şubat ayı itibarıyla Discord erişim engeli konusunda son durum nedir? İşte detaylar...



DISCORD AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?



Bakan Uraloğlu, Discord ve Roblox gibi platformların sosyal medya platformlarından farklı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:



"(Discord Roblox) Bunlar tam anlamıyla sosyal medya platformları değil. Bizim amacımız, çocukların oynaması gereken faydalı oyunlara engel olmak değil. Ancak sosyal medya kullanımı noktasında daha hassas davranıyoruz. Örneğin, bu platformlarda çocukların kendi başlarına hesap açabilmelerini istemiyoruz. Bazı ülkelerde ebeveyn izni gibi uygulamalar var, ancak biz şu an için bu yönde bir düzenleme düşünmüyoruz. Önceliğimiz, 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini engellemek. Oyun platformlarının Türkiye'de temsilcilikleri bulunmuyordu. Mahkeme kararlarıyla uyguladığımız yaptırımlar sonucunda bizimle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, zararlı içerikleri ayıklayarak faydalı olanların devam etmesini sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Şu anda bir görüşme trafiği devam ediyor ve eğer bu görüşmelerde ortak bir noktaya varırsak, hukuki süreçler neticesinde bu platformların yeniden açılması mümkün olabilir."



Bakan Uraloğlu, Discord'un Türkiye'de şu an için hala kapalı olduğunu ve platformla ilgili itiraz sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, son dönemde uygulanan yaptırımların etkilerini değerlendirdiklerini belirtti.



Uraloğlu, "Erişim engeli kararlarından önce bizimle muhatap olmuyorlardı" diyerek şöyle devam etti:



"Sizin oyun portalınızda güzel içerikler de var, ancak bizim istemediğimiz şeyler de mevcut. Bunları Türkiye'den çıkarın. Bizim amacımız dünyayı disipline etmek değil. Ancak bizimle iletişim kurmuyorlardı. Şimdi ise 'Neleri çıkarmamızı istersiniz?' diye bize danışıyorlar."



DİSCORD'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un güvenlik güçleriyle kullanıcı bilgilerini, IP adreslerini ve içeriklerini paylaşmayı reddettiği için erişim engeli getirmek zorunda kaldıklarını açıkladı.



Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu konuya değindi. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin gece saat 02.10'da aldığı kararla Discord'a erişim engeli getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. İstediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz veya bizim güvenlik birimlerimiz orada sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak kullanıcıların bize şikayet etmesi durumunda müdahale edebiliyoruz. Maalesef son günlerde yaşadığımız üzücü olaylar olmasaydı, belki de bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için yasakçı bir zihniyetle suçlanacaktık. Ancak bu olaylar yaşandı ve toplumun her kesimi kapatılmasını istiyor. Bu durumda, başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizim erişemediğimiz bu mecralarda neler olup bittiğini bilemeyebiliyoruz. İşte bu nedenle Discord'un kendi bilgilerini, IP adresleri dahil olmak üzere, içeriklerle birlikte güvenlik güçlerimizle paylaşması..."

Haber ile daha fazlasına ulaşın: