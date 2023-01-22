Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.



Kırbıyık Holdink Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor mücadelenin 6. dakikasında Umut Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük 59. dakikada Fabio Borini ile cevap verdi. Konuk ekip beraberlik golü sonrası baskısını epeyce arttırdı ve 79. dakikada Fabio Borini'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde Biraschi'nin hatasıyla topla buluşan Cavaleiro yeniden eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.



BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI



Alanyaspor'da sarı kart gören Balkovec, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.



Karagümrük'te Fabio Borini, son 6 lig maçında 5. golünü attı ve toplam 12 gole ulaştı. Borini ayrıca 6 da asist yaptı.



YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ



Fatih Karagümrük ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. İstanbul ekibi son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.



Alanyaspor ise ligde son olarak Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Akdeniz ekibi, bu hafta istediği sonucu alamadı.



Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 25'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 22 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise önümüzdeki haftayı bay geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



25. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.



38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.



60. dakikada konuk ekip Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Colley'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



74. dakikada savunmanın hatasında Fatih Karagümrük'te topla buluşan Kazım Kazım'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.



79. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Borini'nin düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.



83. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, Eduardo'nun pasında topu kontrol eden Cavaleiro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



Karşılaşma, 2-2 sona erdi.



Stat: Kırbıyık Holding



Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Leroy Fer, Furkan Bayır, Balkovec, Zinedine Ferhat (Dk. 66 Candeias), Umut Güneş, Lusamba (Dk. 66 Doumbia), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 76 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu (Dk. 52 Cavaleiro), Ahmed Hassan (Dk. 76 Eduardo)



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya (Dk. 90+4 Kerim Frei), Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Ozdoev (Dk. 90+4 Salih Dursun), Colley (Dk. 73 Burak Kapacak), Borini (Dk. 90+4 Bertolacci), Diagne (Dk. 73 Kazım Kazım)



Goller: Dk. 6 Umut Güneş, Dk. 83 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 ve 79 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 90+3 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Balkovec (Corendon Alanyaspor)





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