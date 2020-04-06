İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim

Serie A takımları, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde indirim yapılması yönünde anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
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06 Nisan 2020 19:44
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde yaklaşık yüzde 17 indirim yapılması yönünde anlaşmaya vardı.

Serie A'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

Koronavirüsün futboldaki ekonomik etkilerini hafifletmek için futbolcu ve teknik direktör maaşlarında kesintinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Maçlara devam edilip ligin tamamlanması halinde ücretlerde yaklaşık yüzde 17 oranında indirime gidileceği duyuruldu. 

Serie A'da sezonun iptal edilmesi halinde ise maaşlarda yüzde 33 oranında kesinti yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık koşulları elverdiği zaman maçlara başlayarak sezonu tamamlamak arzumuzdur." ifadesine yer verildi

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