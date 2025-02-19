Istvan Kovacs kimdir? Hakem Istvan Kovacs nereli?

István Kovács, 16 Eylül 1984 tarihinde Romanya'nın Carei şehrinde doğmuş, deneyimli bir Rumen futbol hakemidir. 2007 yılından bu yana Romanya'nın en üst futbol ligi olan Liga I'de görev yapan Kovács, 2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası arenada da boy göstermeye başlamıştır. UEFA'nın elit hakemleri arasında yer alan Kovács, kariyeri boyunca birçok önemli maçta düdük çalmıştır.



Kovács, 2021 yılında düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) görev alarak, Hollanda ile Kuzey Makedonya arasındaki grup maçını yönetmiştir. 2022 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ile Real Madrid arasındaki ilk maçı başarıyla yönetmiş ve bu performansı sayesinde aynı yılın UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde AS Roma ile Feyenoord arasındaki karşılaşmada da düdük çalmıştır. Ayrıca, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü hakem olarak sekiz maçta görev almıştır.





2023 yılında, 25. Arap Körfez Kupası finalinde Irak ile Umman arasındaki maçı yöneten Kovács, aynı yıl Fas'ta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da görev almıştır. 2024 yılında ise UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki karşılaşmayı yönetmiş ve Almanya'da düzenlenen UEFA EURO 2024'te iki grup maçında düdük çalmıştır. Özellikle Çekya ile Türkiye arasındaki maçta gösterdiği 16 sarı ve 2 kırmızı kartla turnuva tarihine geçmiştir.





Kovács, Rumen ve Macar kökenli bir aileden gelmekte olup, 2011 yılından bu yana çift vatandaşlığa sahiptir. Kariyeri boyunca disiplinli ve adil yönetimiyle tanınan Kovács, uluslararası futbol camiasında saygın bir hakem olarak kabul edilmektedir.



