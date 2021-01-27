İşte Trabzonspor'un Yunus Mallı için yeni teklifi

Trabzonspor, geçen sezondan bu yana gündemde olan Yunus Mallı için yeni bir görüşme yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Trabzonspor'un Yunus Mallı için yeni teklifi
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27 Ocak 2021 12:31
10 numara arayışlarını henüz noktalayamayan Fırtına, rotayı tanıdık bir isme çevirdi: Yunus Mallı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

Yaz döneminden bu yana temasta bulunulan 28 yaşındaki yıldız ile defalarca görüşen fakat anlaşamayan Karadeniz ekibi, yeni teklif hazırlığında. Trabzonspor, Yunus'a senelik 1.2 milyon Euro artı bonusların bulunacağı bir kontrat sunmayı planlıyor.

6 aylık mukavelesinin kaldığı Wolfsburg'dan ayrılma kararı alan ve Alman kulübünün bonservis istemediği Yunus Mallı için Bundesliga'dan Mainz ve Schalke 04 de devrede. Bordo-Mavililer, Yunus'a 3.5 senelik bir sözleşme önerecek.

ABDULLAH AVCI GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Yunus Mallı'yı çok istediği hatta oyuncuyla bizzat telefonda görüştüğü öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Yazın düzenlenecek EURO 2020'de A Milli Takım kadrosunda bulunmak isteyen, bunun için düzenli oynaması gereken başarılı futbolcu, Türkiye'ye gelip gözönünde olmak istiyor. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının ardından Fırtına'da 10 numara transferi acil ihtiyaç haline gelirken, buraya mutlaka takviye yapılacak.



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