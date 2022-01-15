İşte Galatasaray'ın yeni sportif direktörü

Galatasaray, sportif direktörlük koltuğuna Portekizli Mario Branco'yu getirdi.

Haber; Hürriyet
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İşte Galatasaray'ın yeni sportif direktörü
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15 Ocak 2022 17:44
Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Branco, Beşiktaş- Gaziantep FK maçını Vodafone Park'ta izledi. Branco bugün de Karagümrük - Rizespor maçını statta takip etti.

KARİYERİNE SCOUT OLARAK BAŞLADI

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı. (Fotoğraf: Hajduk.hr)

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