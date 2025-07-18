İşte Benim Stilim neden yok, bitti mi?

İşte Benim Stilim neden yok sorusu TV8 yayın akışıyla merak edildi. Yarışmacıların tarzlarıyla jüriyi etkilemeye çalıştığı stil yarışması, 13 Temmuz Pazar günü yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Bu gelişmenin ardından yarışmanın yeni sezon tarihi gündeme geldi.



İŞTE BENİM STİLİM NEDEN YOK?



İşte Benim Stilim TV8'in 18 Temmuz yayın akışında yer almadı. 13 Temmuz'da sezon finali yapan stil yarışmasının kısa bir sürenin ardından ekranlara geri dönmesi tahmin ediliyor.



İŞTE BENİM STİLİM BİTTİ Mİ?



İşte Benim Stilim'in sona erdiğine dair net bir açıklama bulunmasa da program, 13 Temmuz'daki sezon finaliyle birlikte ekranlara ara verdi. Bu kapsamda İşte Benim Stilim yeni sezonda yeniden izleyiciyle buluşacak.



İŞTE BENİM STİLİM YENİ SEZON NE ZAMAN?



İşte Benim Stilim yeni sezon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni sezonunun sonbahar dönemine yayınlanması bekleniyor.

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