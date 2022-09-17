İstanbulspor - Beşiktaş: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Jetmir Topalli, İbrahim, Emir.Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak.İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.Fransız teknik adam Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında ligde çıktığı 6 deplasman maçını da kaybetmedi.Bu maçların 3'ünü kazanıp 3'ünde ise berabere kalan Beşiktaş, İstanbulspor karşısında üç puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.Rakibiyle son resmi maçını 2005'te yapan Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında oynadığı son 8 maçın 6'sını kazandı ve 2 maç da berabere bitti.Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor deplasmanında oynadığı son 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.