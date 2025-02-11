İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika İstanbul'da Arnavutköy, Esenyurt'ta okullar tatil mi?

Özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bu durum, İstanbul Kaymakamlığı'nın Arnavutköy ve Esenyurt'ta okulları tatil etme kararını almasına neden oldu.

İstanbul'da Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilmesiyle ilgili İstanbul Kaymakamlığı'nın kararını yakından takip ediyor. Arnavutköy ve Esenyurt'ta okulların tatil edilmesi, yoğun kar yağışının bu bölgelerdeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da Arnavutköy ve Esenyurt'ta okulların tatil edilmesiyle ilgili gelişmeler, öğrenciler ve veliler tarafından dikkatle izleniyor. İstanbul Kaymakamlığı'nın Arnavutköy ve Esenyurt'ta okulları tatil etme kararı, yoğun kar yağışının bu bölgelerdeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul'da Arnavutköy ve Esenyurt'ta okulların tatil edilmesiyle ilgili gelişmeler, öğrenciler ve veliler tarafından dikkatle izleniyor. İstanbul Kaymakamlığı'nın Arnavutköy ve Esenyurt'ta okulları tatil etme kararı, yoğun kar yağışının bu bölgelerdeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.