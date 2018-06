Evkur Yeni Malatyaspor'un Senegalli orta saha oyuncusu Issiar Dia, bir an önce sahalara dönüp eski performansını taraftarlara izlettirmek istediğini söyledi.Dia, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başladığını ancak talihsiz sakatlıklar yaşadığını dile getirdi.Evkur Yeni Malatyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan deneyimli futbolcu, mukavelesinin sonuna kadar takımda kalmak istediğini belirtti.Malatya'da çok mutlu olduğunu ve yaşadığı sakatlığı atlattığını aktaran Dia, çok çalıştığını ve sezonu iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağını ifade etti.Dia, ligdeki performanslarıyla ilgili: "Şu an durumumuz çok iyi, daha da iyi olabilir. Özellikle teknik direktör değişikliğinin ardından çoğu kişi bize inanmadı. Biz de tam tersini ortaya koyarak iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kalan maçlarda maksimum puanı alıp, daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kentte kendisine güzel bir ilgi olduğunu dile getiren Dia, "Bu nedenle çok çalışıp, sezonu iyi bitirmek istiyorum. Bir an önce dönüp, eski Issiar'ı sahada izletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.