İsmail Kartal yeni oyun planını kuruyor

İkinci dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde oynatmak istediği sisteme göre bir kadro yapısı bulunuyor. Yetenekli yıldızları kullanmayı seven deneyimli çalıştırıcı şimdiden planlarını yapıyor.

Haber; Milliyet
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İsmail Kartal yeni oyun planını kuruyor
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14 Ocak 2022 09:01
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi başladı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adamın elinde sevdiği oyun tipine uygun futbolcular bulunuyor.

Ofansif futbol oynatıp topa sahip olmayı benimseyen İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ilk döneminde yani 2014-15 sezonunda buna yakın bir oyun oynatmaya çalışmıştı.

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Mevcut kadro belki o dönemki kadrodan da güçlü görülüyor. Özellikle Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas ve Sosa, İsmail Kartal'ın sisteminde çok önemli yer tutuyor. Ayrıca Valencia, Serdar Dursun ve Berisha gibi farklı tipte golcüler bulunuyor. Fenerbahçe'nin mutlaka topa sahip olması ve oyunu yönlendirmesi gerektiğini düşünen Kartal bu isimleri bir arada kullanmayı planlıyor.

İsmail Kartal'ın ilk döneminde Diego, Emre Belözoğlu, Sow, Webo, Kuyt ve Emenike gibi etkili hücum oyuncuları vardı.

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