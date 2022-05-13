İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.



Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, final maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Ay-yıldızlılar böylece oyunlar tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.





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