İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham'a konuk oldu.Londra Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.Liverpool'un gollerini 60. dakikadave 90+2. dakikadaattı. Ev sahibinde, 84. dakikada kırmızı kart gördü.Liverpool, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 21 yaptı. West Ham ise 11 puanda kaldı.Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Sunderland'i konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.Sezon başında Newcastle United'dan 125 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Isak, Liverpool formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk golünü attı.