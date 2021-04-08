İrfan Buz: "1 puan bizim için çok önemli"

Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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İrfan Buz: '1 puan bizim için çok önemli'
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08 Nisan 2021 21:45
Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kritik 1 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirten İrfan Buz, "Bizim açımızdan çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bu 1 puanın. Takımım inanılmaz bir mücadele verdi, onları tebrik etmek istiyorum. Eksikler de vardı. Elinizdeki kadroyu daha da güçlendirebilseniz, bize de fırsatlar gelebilirdi. Fenerbahçe'nin çok iyi ayakları var, fırsatları da vardı, sonuçta 1 puan aldık, bizim için çok çok önemli." ifadelerini kullandı.



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