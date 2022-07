Iraklı gençler yelken sporuyla pozitif enerji depoluyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup genç, şartlarını zorlayarak başladıkları yelken sporuyla şiddetin yıprattığı ülkede pozitif enerji depolamaya çalışıyor.



Bağdat'ta yaşları 8 ile 20 arasında değişen sporcular, hava ve çevre kirliliğinden muzdarip Dicle Nehri'nde kurulan eğitim kampında Türk malı yelkenlerle bu sporu öğreniyor.



Savaş ve şiddeti bir an olsun unutup hayata başka açıdan bakmaya çalışan gençler, ülkede az rağbet edilen bu spor dalında başarıyı yakalamaya çalışıyor.



- "Öğrencilerimiz arasında genç kızlar da bulunuyor"



AA muhabirine konuşan eğitmen Ahmed Mazlum, "Eğitim verdiklerimizin yaş aralığı 8 ile 20. Öğrencilerimiz arasında genç kızlar da var. Yelken sporu rüzgarı sever. Rüzgar olmadığı günlerde nehre gelip spor yapamayız." dedi.



Dicle Nehri'nde dalış ve can kurtarma eğitimi de verdiklerini aktaran Mazlum, ülkede nadir görülen bu tür sporlara hükümetten ve ilgili makamlardan destek olmadığından şikayetçi.



- "Yelken sporuna rağbet az"



Mazlum, eğitim almaya gelenlerin yüzme bilmeleri gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Eğitime gelen sporcu yüzmeyi bilirse bizi de rahatlatır ve verdiğimiz eğitimle daha üst seviyelere geçerek denizci olabilir. Irak'ta yelken sporuna rağbet az oluyor. Çünkü bu spor dalı öğrencilere maliyetli oluyor ve toplumda pek kabul görmüyor.



Yelkenler ve teknelerin maliyeti yüksek olunca eğitim ücreti de artıyor. Yelkenlerimizi Türkiye'ye gidip Türk firmalarından aldık. Yelken sporu için ayrıca özel izinler gerekiyor. İmkanlarımız kısıtlı da olsa öğrencilerimizin uluslararası şampiyonalarda yükselmesini istiyoruz."



Futbol ve basketbol gibi taraftarı olmayan spor dalının toplumda az bilindiğini aktaran Mazlum, bu yüzden maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.



- "Bu spor ortamı şiddetten uzak yaşam sunuyor"



Yelken sporcusu Meryem Velid, "Pozitif enerji verdiği için 2019 yılından beri yelken sporunu öğrenmeye çalışıyorum ve giderek kendimi geliştirdim. Bu sporu yapmadan önce yüzücülükle uğraşıyordum. İyi de bir yüzücüyüm." diye konuştu.



Lise son sınıfta okuyan sporcu Velid, söz konusu sporun güç gerektiren ve daha çok erkeklerin yapmış olduğu bir spor dalı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ancak ben de her zaman sınırları zorlamak ve gerekirse zincirleri kırmak isterim. Bu spor ortamı pozitif enerji ve az da olsa şiddetten uzak yaşam sunuyor. Yelkenli tekne sporundan 'dengeli' olmayı ve 'ısrarı' öğrendim. 'Bir konuda ne kadar ısrar edersem o konuyu o kadar kontrol edebilirim' düşüncesine de sahip oldum."



14 yaşındaki Ahmed Halide de nehre yakın oturdukları için babasıyla sık sık yüzmeye geldiğini anlatarak, "Yelkenli tekne sporunda kendimi buldum ve sudan korkmadığım için bu sporu çok kısa sürede öğrendim." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ