İnternette kısıtlama mı var, ne oldu son dakika? 18 Kasım günü birçok uygulamada erişim sorunu

İnternette kısıtlama mı var araştırması son saatlerde artmaya başladı. Bugün 14.30 civarında birçok uygulamada erişim problemi yaşandı.



İNTERNETTE KISITLAMA MI VAR SON DAKİKA 18 KASIM?



Cloudflare altyapısını kullanan birçok sitede erişim sorunu yaşanıyor. Bugün öğle saatlerinde başlayan sorun birçok uygulamayı etkiledi. 18 Kasım Salı günü yaşanan çökmenin ardından X, ChatGPT gibi uygulamalarda erişim sorunu yaşandı. Uygulamalarda yaşanan sorunun kaynağı Cloudflare oldu.



İNTERNETTE SIKINTI MI VAR NE OLDU SON DAKİKA?



Downdetector verilerine göre bugün internette birçok uygulamada sorun yaşanıyor. 18 Kasım günü öğle saatlerinde başlayan problem henüz çözülemezken birçok uygulamaya erişim sağlanamıyor.



INTERNAL SERVER ERROR ERROR CODE 500 HATASI



Cloudflare çökmesi sonrasında Twitter, ChatGPT ve YouTube gibi platformlarda sorun yaşandı. Birçok kişi öğle saatlerinde başlayan sorunun çözülmesini bekliyor.



