Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
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08 Mayıs 2020 17:45
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.

Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.

İtalya'da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Kovid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino, Fiorentina ve Sampdoria'da pozitif vakalar tespit edilmişti.

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